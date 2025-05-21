تخريج الدفعة الـ41 من ضباط الحرس الوطني

البلاد ــ الرياض

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (36)، والدفعة الـ (41) من طلبة كلية الملك خالد العسكرية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل، نائب وزير الحرس الوطني الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، وقائد كلية الملك خالد العسكرية اللواء الركن سعود بن ناصر الزيد. وعقب وصول سموه عزف السلام الملكي، بعدها بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد كلية الملك خالد العسكرية كلمة عبَّر فيها عن سعادته وسعادة جميع منسوبي الكلية برعاية وزير الحرس الوطني حفل التخرج، مرحبًا بسموه قائلًا:” نسعد برعايتكم الكريمة بتخريج (598) خريجًا؛ يؤمنون بأنّ الأرض لا تُصانُ إلا بسواعد الأبناء، وأنّ العزّ لا يكون إلا بالإخلاص لله، ثم الولاء للملك والوطن، سائلين المولى أن يبارك لهم، وأن يوفقهم في مسيرتهم الوطنية”. وعبَّر الخريجون من جانبهم في كلمة ألقاها الطالب العسكري حمد بن محمد الهاجري، عن شكرهم لسمو وزير الحرس الوطني لرعايته حفل تخرجهم، مؤكدين جاهزيتهم للانضمام مع زملائهم في ميادين العز والشرف لخدمة الوطن. ثم شاهد سموه والحضور العرض العسكري العام، الذي أظهر فيه طلاب الكلية مهارات عالية عكست المستوى المتقدم، الذي تلقوه من التدريب العسكري والانضباط خلال فترة دراستهم الأكاديمية والعسكرية في الكلية، كما شاهد سموه عروضًا متنوعة لمهارات فصيل العرض الخاص الذي قدمه مجموعة من طلبة الكلية، ثم أدى الطلبة نشيد كلية الملك خالد العسكرية، بعد ذلك أجريت مراسم تسليم راية الكلية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف.

عقب ذلك، ردد الخريجون قسم الولاء والطاعة بتلقين من قائد كتيبة الطلبة العميد صالح بن عبدالله الوهيبي، بعدها أعلن مساعد قائد الكلية للشؤون التعليمية العميد الدكتور تركي بن سهل العتيبي النتائج العامة للدفعة وأوائل الخريجين والمتفوقين.

وكرَّم سموه الطلبة المتفوقين، عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا عن “شهداء الواجب” الذي استعرض فيه أسماء طلبة الكلية من أبناء الشهداء والمصابين، الذين عبّروا عن سعادتهم بالسير على خطى آبائهم، في الدفاع عن تراب الوطن، مبدين استعدادهم لتقديم أرواحهم فداءً للوطن والدفاع عنه.

وفي ختام الحفل، التقطت الصور التذكارية لسموه مع الخريجين.