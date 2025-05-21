الوداد المغربي يسعى للتعاقد مع رونالدو قبل مونديال الأندية

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن مفاجأة مدوية في سوق الانتقالات، بعد تأكيدها اهتمام نادي الوداد البيضاوي المغربي بضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
يأتي هذا الاهتمام في ظل قرب انتهاء عقد رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، مع نادي النصر بنهاية الموسم الجاري، وعدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق رسمي بشأن التجديد، ما يفتح الباب أمام احتمال انتقاله إلى نادٍ جديد.
ووفقًا لتقرير “ماركا”، يسعى نادي الوداد لتعزيز صفوفه بالنجم البرتغالي استعدادًا لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي يشارك فيها ممثلًا عن القارة الإفريقية. ويهدف النادي المغربي إلى الاستفادة من خبرة رونالدو الفنية والتسويقية، خاصة في ظل مشاركته في مجموعة نارية تضم مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، والعين الإماراتي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الجهات المنظمة لمونديال الأندية إلى استقطاب نجوم عالميين، لزيادة الزخم الجماهيري والتسويقي للبطولة، لا سيما بعد تأكد مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي، الذي ينافس في المجموعة الأولى بجانب الأهلي المصري، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.
كما أشارت الصحيفة الإسبانية إلى وجود عرض ضخم من أحد الأندية البرازيلية المشاركة في البطولة، بهدف التعاقد مع رونالدو، الذي لا يزال يحظى باهتمام عالمي رغم تقدمه في السن.
ويأتي الحديث عن مستقبل رونالدو مع النصر في ظل موسم وُصف بالمخيب للطموحات، بعد فشل الفريق في التتويج بأي لقب محلي أو قاري، بالإضافة إلى خروجه من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة على يد فريق كاواساكي الياباني، ما أدى أيضًا إلى غيابه عن النسخة المقبلة من البطولة القارية.
ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها النصر، يواصل رونالدو تألقه على المستوى الفردي، حيث يتصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 23 هدفًا. وشارك النجم البرتغالي في 39 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 33 هدفًا، وقدم 4 تمريرات حاسمة، مؤكدًا حضوره اللافت على أرضية الملعب.
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