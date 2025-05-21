القادسية للرياضات الإلكترونية.. قصة نجاح مستمرة تُتوج بأربعة ألقاب

محمد الجليحي- الرياض

سطع نجم فريق القادسية للرياضات الإلكترونية بقوة في الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2025؛ البطولة الأبرز تحت مظلة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، المقامة في SEF أرينا، بأداء استثنائي عبر مختلف البطولات التي تشهد مشاركة نخبة اللاعبين والفرق محليًا.

وحقق القادسية إنجازًا مميزًا بحصده 4 ألقاب من أصل 9 ألقاب ممكنة حتى الآن (5 بطولات للنخبة، و4 بطولات للسيدات)، حيث نجح فريقه المتخصص في بطولات النخبة الكبرى في الفوز بلقب (EA SPORTS FC 25)، و (Overwatch 2)، و (Valorant). ولم يقتصر التألق على فريق النخبة، بل عزز فريق سيدات القادسية “كورالز” هيمنة النادي بفوزه بلقبه الأول في بطولة (Overwatch 2)، مُحققاً انتصاراً كبيراً على فريق تويستد مايندز “أوركيد” Twisted Minds Orchid بنتيجة 4-3 في نهائي حماسي، مسجلاً لحظة تاريخية جديدة في مسيرة النادي المتسارعة الصعود.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال عبد الله النصر، مدير منتجات الرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: “ما قدّمه فريق القادسية للرياضات الإلكترونية هو تجسيد حقيقي لما نسعى إليه في بطولاتنا. نتائجهم القوية هي مؤشر واضح على وجود مواهب سعودية مميزة وعلى ارتفاع مستوى المنافسة. ويؤكد النمو الذي نشهده اليوم بأن منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية تزدهر بسرعة. كما أن طموحنا في الاتحاد يتجاوز فكرة المشاركة فقط؛ إذ نسعى إلى تواجد الأندية السعودية في القمة على الساحتين الإقليمية والعالمية”.

ويحتل فريق القادسية حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، خلف المتصدر فريق تويستد مايندز، ومتقدمًا على فريق فالكونز صاحب المركز الثالث. ويُشير هذا الزخم الكبير الذي حققه فريق القادسية إلى تحول واضح في منافسات البطولات، مع صعود موجة جديدة من الفرق السعودية في التصنيفات، متحديةً بذلك التسلسل الراسخ، ومُعيدةً تشكيل المشهد التنافسي في المجتمع المحلي.

ومع توجه الأنظار نحو فريق القادسية الذي يزداد قوة وإصراراً على اعتلاء الصدارة. تصدح التساؤلات: هل ينجح الفريق في قلب موازين القوى وإزاحة كبرى فرق الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية عن عرشهم؟