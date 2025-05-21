الرياضة العلا يتوصل إلى اتفاق مع الحارس محمد العويس

البلاد- جدة توصلت إدارة نادي العُلا إلى اتفاق رسمي مع الحارس الدولي محمد العويس، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي 2025–2026، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع نادي الهلال السعودي. ويُعد انتقال العويس أحد أبرز صفقات نادي العُلا استعدادًا للموسم الجديد، خصوصًا في ظل توجه رابطة دوري يلو لاعتماد الحراس السعوديين فقط ابتداءً من الموسم المقبل، ما يجعل من انضمامه إضافة فنية وخبرة نوعية للفريق الطموح. خاض محمد العويس ثلاث مباريات فقط هذا الموسم مع الهلال، حافظ خلالها على نظافة شباكه في جميع اللقاءات. ومنذ انضمامه إلى “الزعيم” في يناير 2022 قادمًا من النادي الأهلي، شارك العويس في 20 مباراة رسمية، خرج بشباك نظيفة في 12 مباراة، بينما استقبل 17 هدفًا. يُعد العويس أحد أبرز الحراس المحليين في السعودية، بفضل خبرته الطويلة في دوري المحترفين السعودي ومشاركاته الدولية مع المنتخب الوطني السعودي، ما يعزز من قوة مشروع نادي العُلا الصاعد، الذي يسعى للظهور بشكل مميز في دوري يلو خلال المرحلة المقبلة.