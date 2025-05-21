الشؤون الدينية تدشن “روبوت منارة” لإجابة السائلين

البلاد- مكة المكرمة

دشنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، “روبوت منارة الحرمين”، لإجابة السائلين في المسجد الحرام بنسخته الثانية؛ لمواكبة التحولات الرقمية الذكية، وتعزيز التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، لإثراء تجربة حجاج بيت الله الحرام إيمانيًا.

وأوضح رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة أولت اهتمامًا كبيرًا في موسم الحج ١٤٤٦هـ، من خلال تعزيز المسار الإثرائي الذكي، لتقديم خدمات رقمية معيارية لحجاج بيت الله، مؤكدًا أنَّ “روبوت منارة” النسخة الثانية يُعدُّ أيقونة الذكاء الاصطناعي الإثرائي في المسجد الحرام، ومنارة إثرائية إبداعية، ونموذجًا متقدمًا ومتطورًا للذكاء الاصطناعي.

وجرى تصميم الروبوت خصيصًا للرئاسة؛ ليكون مرجعًا ذكيًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة والاستفسارات الشرعية، من خلال قاعدة بيانات محوكمة متكاملة، مع خدمة التواصل المباشر مع أصحاب الفضيلة المفتين عبر مكالمة فيديو، إذا لم يكن السؤال مخزنًا مسبقًا.

ويتميز الروبوت الذي جرى تحديثه بتصميم مستوحى من الزخارف الإسلامية التي تعكس روح وجمال العمارة الإسلامية الثرية في الحرمين الشريفين، ما يجعله إضافة فريدة تدمج بين الأصالة والمعاصرة والتكنولوجيا المتقدمة واللمسات الجمالية الثرية الراقية والرصينة؛ بهدف تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين، ما يتيح لهم الوصول إلى المعلومات بسهولة وسلاسة، كما يقدم الروبوت رؤية تكنولوجية ثرية بتصميم أنيق، وتقنيات متقدمة لخدمة بلا حدود.