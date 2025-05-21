الرياضة الأندية السعودية تتصدر تصنيف الاتحاد الآسيوي بعد ختام الموسم

البلاد- جدة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم، التصنيف الأحدث لمسابقات أندية الرجال (2024 – 2025)، عقب ختام الموسم. وتصدرت الأندية السعودية الترتيب العام للتصنيف بمجموع (119.957) نقطة، تلتها أندية اليابان التي حلّت في المركز الثاني، برصيد (107.663) نقاط، ثم أندية جمهورية كوريا ثالثًا بـ (90.982) نقطة، تلتها أندية الإمارات بـ (74.5) نقطة. وجاءت صدارة الأندية السعودية بعد تأهل كل من الأهلي والهلال والنصر إلى نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل أن يتوج الأهلي باللقب الأول في تاريخه مطلع هذا الشهر. وبلغ نادي التعاون نصف نهائي دوري أبطال آسيا الثاني (2024 – 2025)، إلى جانب ألقاب الهلال السابقة في دوري أبطال آسيا عامي (2019)، و(2021)، وحلوله وصيفًا في نسخة (2022)، وتأهله إلى قبل النهائي في نسخة (2023- 2024). وجاءت اليابان ثانيًا، بعد وصول كاواساكي إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو الظهور السادس لفريق ياباني في نهائي البطولة القارية الأولى على مستوى الأندية. أما الأندية الكورية التي جاءت في المركز الثالث، واستفادت من بلوغ جوانغجو ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة في مشاركته القارية الأولى، إلى جانب وصول جيونبوك هيونداي موتورز إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا الثاني. وجاءت الأندية الإماراتية في المركز الرابع، بعد تتويج الشارقة بلقب دوري أبطال آسيا الثاني الأحد الماضي، إلى جانب تتويج العين بلقب دوري أبطال آسيا (2023 – 2024). وحققت سنغافورة أكبر قفزة في التصنيف هذا الموسم، بصعودها ثمانية مراكز لتصل إلى المرتبة (15)؛ بفضل الإنجاز الكبير لنادي ليون سيتي سايلرز، الذي أصبح أول أندية سنغافورة، التي تبلغ نهائي بطولة آسيوية كبرى عبر مشاركته في دوري أبطال آسيا الثاني. وفيما يخص توزيع المقاعد لموسم مسابقات الأندية الآسيوية (2026 – 2027)، وحصلت الأندية السعودية على ثلاثة مقاعد مباشرة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى مقعد في دوري أبطال آسيا الثاني. وجاءت أندية الإمارات وقطر بالمركزين الثاني والثالث في منطقة الغرب، ونال كل منهما مقعدين مباشرين ومقعدًا غير مباشر في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا الثاني. أما في منطقة الشرق فقد احتفظت اليابان بأكبر عدد من المقاعد، وستشارك بثلاثة فرق مباشرة في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب فريق رابع في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا الثاني.