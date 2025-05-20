2367 ريالاً إنفاق الفرد على التأمين

البلاد – جدة

بلغ معدل إنفاق الفرد على التأمين في المملكة 2367 ريالًا عام 2024 ، مرتفعا بنسبة 16 % مقارنة بعام 2023 ، وشكّل التأمين الصحي 55 % من إجمالي التأمين ، فيما مثّل التأمين العام نسبة 34 %، وتأمين الحماية والادخار نسبة 10 % المتبقية.

وبلغ متوسط النمو السنوي المركب لمتوسط الإنفاق الفردي على خدمات التأمين خلال الخمس سنوات الماضية 21.2 %، وبحسب التقرير السنوي الصادر عن هيئة التأمين ، ارتفعت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.59 %، ومن المستهدف زيادتها إلى 4.3 % بحلول العام 2030. وشهد العام 2024 صدور عدد من القواعد والضوابط والصيغ النموذجية لمواكبة التغيرات في القطاع والاقتصاد بشكل عام، من أبرزها:

– إصدار الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي للعمالة المنزلية

– الصيغة الموحدة لوثيقة تامين المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي.

– الصيغة الموحدة لوثيقة تأمين المسؤولية المدنية للأماكن المكتظة والأنشطة عالية الخطورة.

ووفق تصريح سابق للرئيس التنفيذي للهيئة ناجي الفيصل التميمي، حقق قطاع التأمين نموا بنسبة 16.3 % العام الماضي، وبلغ إجمالي الأقساط 76.1 مليار ريال، كما ارتفعت نسبة التوطين إلى 85 %.