1000 مشارك في ملتقى مجالس الإدارة..الرميان: صندوق الاستثمارات يجعل من التحديات فرصاً للريادة والابتكار

البلاد – الرياض

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان ، أن الصندوق ومنظومته قادران على تحويل التحديات إلى فرص للريادة والنمو والابتكار ، مشددا على أهمية تعزيز الشراكة بين الشركات في محفظة الصندوق ، والتعاون باعتباره المقياس الرئيسي للنجاح.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية للنسخة الثانية من “ملتقى صندوق الاستثمارات العامة لأعضاء مجالس الإدارة” في الرياض أمس، بمشاركة أكثر من 1000 من أعضاء مجالس الإدارة وتنفيذيّ الشركات من المملكة والعالم، منهم 220 شركة تابعة لمحفظة الصندوق، بما في ذلك 103 شركات أسسها أو أطلقها الصندوق ، بهدف مواءمة الأولويات وتبادل الرؤى، وتعزيز منظومته وشركاته. ضمن مستهدفاته ، وأولوياته في دفع التحول الاقتصادي في المملكة. وشدد المشاركون على أهمية العمل بعقلية تركز على أولوية تحقيق النمو، إلى جانب بحث الفرص الكبيرة لتطوير الأعمال من خلال تعزيز روابط التعاون سواء داخل منظومة الصندوق أو مع القطاع الخاص. ويعد الملتقى جزءاً من برنامج صندوق الاستثمارات العامة للتميّز المؤسسي،وسبق أن أسس الصندوق في عام 2020 “مركز الحوكمة”، كمنصة متخصصة في التوجيه والتطوير لأعضاء مجالس الإدارة، ضمن شركات محفظة الصندوق وخارجها، بهدف صنع قيمة مستدامة في المملكة والعالم من خلال الممارسات المتطورة في حوكمة الشركات.