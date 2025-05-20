يفتتح مكتباً لشركة تابعة في باريس.. «السيادي السعودي» يرسخ شراكاته الاستثمارية العالمية

البلاد – الرياض

تعزيزا لشراكاته وحضوره القوي على خارطة الاقتصاد العالمي ، أعلن صندوق الاستثمارات العامة أمس، عن قرب افتتاح مكتبٍ جديدٍ لشركة تابعة في العاصمة الفرنسية باريس، وسيشهد الافتتاح حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، و محافظ الصندوق ياسر الرميان، إلى جانب عددٍ من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، وسيتزامن الافتتاح مع انطلاق مؤتمر القمة السنوية “اختر فرنسا” في باريس.

تضم محفظة الصندوق نحو 220 شركة ، ويعكس المكتب الجديد في أوروبا نهج الصندوق في التعاون الوثيق مع الشركاء والشركات الاستثمارية الرائدة ، حيث يُعد مستثمرًا نشطًا على المدى الطويل في العديد من القطاعات والأعمال والأسواق الأكثر ابتكارًا وتحولًا حول العالم.

وسبق أن افتتح الصندوق مكاتب لشركات تابعة في كلٍّ من نيويورك، ولندن، وهونغ كونغ، وبكين

، ويتماشى افتتاح مكتب باريس مع إستراتيجيته لدفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي وقيادة التحول الاقتصادي في المملكة، وباعتبار الصندوق من المستثمرين العالميين الأكثر تأثيرًا، وساهمت استثماراته وشراكاته مع مجموعة من المؤسسات الدولية الرائدة في استحداث أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المملكة والعالم.