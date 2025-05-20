وزير الحج والعمرة يتفقد جاهزية المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن

البلاد – جدة

تفقد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الاثنين عددًا من المواقع بالمشاعر المقدسة، وذلك في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بالتأكد من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1446هـ, والاطلاع على جاهزية المرافق والبنية التحتية، والخدمات المقدمة للحجاج، بما يسهم في تحقيق راحة وسلامة ضيوف الرحمن.

ووقف الربيعة على جاهزية أبراج كدانة الوادي التي تقدم تحولًا شاملًا في أسلوب إقامة الحاج في منى، مطلعاً على عدد من استعدادات الشركات المقدمة للخدمة في المشاعر المقدسة، شملت معاينة التجهيزات القائمة وخطط الإقامة والتسكين، واستعراض جودة الخدمات المقدمة.