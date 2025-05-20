الرياضة لجنة الاحتراف تصدر تعميمًا بخصوص فترة التسجيل الاستثنائية للأندية السعودية

هاني البشر – الرياض

أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين اليوم تعميماً تفصيلياً لقرار مجلـس إدارة اﻻتحـاد السـعودي لكـرة القـدم فـي اجتمـاعه رقـم (م46/30)، المنعقـد يـوم اﻷربعـاء الموافـق 27 نوفمـبر 2024م، والمتضمـن فتـح فتـرة تسـجيل اسـتثنائية للأندية السـعودية التي تطبق الاحتراف، قبـل كـأس العـالم للأندية القادمـة، تبـدأ اعتبـاراً مـن 1 يونيـو 2025م، وتنتهي في 10 يونيو 2025م، وذلك استناداً إلى الفقرة 4 من المادة 22 من ﻻئحة كأس العالم للأندية ‏2025 FIFA. واسـتناداً علـى مـا نصـت عليـه الفقـرة 3 مـن المـادة السادسـة( اختصاصـات اللجنـة) مـن ﻻئحـة اﻻحتـراف وأوضـاع اللاعبين وانتقـاﻻتهم والمتضمـن اختصـاص اللجنـة بإصـدار تعميـم سـنوي قبـل بدايـة الموسم الرياضي، ولها حق تعديله، أو اﻹضافة إليه، ويكون جزءًا ﻻ يتجزأ من ذات اللائحة ، على أن يتضمن التعميــم مواعيــد فترتــي التســجيل ومتطلباتهــا، باﻹضافــة إلــى تحديــد عــدد اللاعبين المحترفيــن اﻷجــانب واللاعبين المحترفين المواليد المسموح بتسجيلهم في كل درجة. وتضمن التعميم المعتمد من لجنة اﻻحتراف وأوضاع اللاعبين في اﻻتحاد السعودي لكرة القدم تعديلات على الفقرة (1) والفقـرة (2)مـن البنـد (ثامنـاً) مـن التعميـم السـنوي الصـادر عـن لجنـة اﻻحتـراف وأوضـاع اللاعبين رقـم 761323 وتاريخ 09 يوليو 2024م، ورقم ،1241778 وتاريخ 09 ديسمبر 2024م، وفق الصيغة التالية: ثامناً: شهادة الكفاءة المالية ومسيرات الرواتب

يجب على اﻷندية في حال رغبتها تسجيل ﻻعبين محترفين جدد اﻻلتزام باﻵتي: 1- يُسمح فقط ﻷندية الدرجة الممتازة وأندية الدرجة اﻷولى، التي سبق لها تقديم شهادة سارية المفعول تثبت كفاءة النادي المالية حتى تاريخ 31 أكتوبر 2024 صادرة من لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، خلال فترة التسجيل الشتوية للموسم الرياضي 2024-2025، بتسجيل ﻻعبين محترفين جدد خلال فترة التسجيل اﻻستثنائية. 2- يُسمح فقط ﻷندية دوري الدرجة الثانية وأندية دوري الدرجة الثالثة، التي سبق لها خلال فترة التسجيل الشتوية للموسم الرياضي 2024-2025، استيفاء المتطلبات تقديم صورة طبق اﻷصل من كشف تحويل رواتب اللاعبين المحترفين السعوديين وغير السعوديين، ومدراء اﻻحتراف، مباشرة إلى حساباتهم الشخصية لدى البنوك، يغطي الفترة ما بين بداية شهر يونيو 2024م إلى نهاية شهر نوفمبر 2024م، مع تعبئة النموذج المخصص، إضافة إلى ارسال مايثبت الزيادة في اﻷجر الشهري في حال تم الموافقة على ذلك مسبقاً، أو الحسم من اﻷجر الشهري في حال اتباع اﻹجراءات المحددة نظاماً، بتسجيل ﻻعبين محترفين خلال فترة التسجيل اﻻستثنائية.