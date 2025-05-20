شاهد| القادسية يتخطى العروبة بثلاثية في روشن

البلاد- جدة
حقق فريق القادسية فوزًا ثمينًا على نظيره العروبة، بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 33 بدوري روشن.
مع حلول الدقيقة 46، قرر مدرب القادسية ميشيل جونزاليس إجراء تبديل بدخول اللاعب محمد قاسم بدلًا من زميله محمد محنشي.
سجل اللاعب جوليان كينيونيس الهدف الأول لفريق القادسية في الدقيقة 65، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس من التصدي لها.
وجاء الهدف الثاني لفريق القادسية في الدقيقة 77 عن طريق اللاعب الجابوني بيير إميريك أوباميانج.
وعاد أوباميانج ليسجل هدفه الثاني والثالث لفريق القادسية في الدقيقة 88. فيما أحرز المهاجم السوري عمر السومة هدف فريق العروبة الوحيد في الدقيقة 90+4.
بتلك النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 66 نقطة بالمركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد العروبة عند 31 نقطة بالمركز الـ 16.
هددددددف⚽!
الأول للقادسية.. جوليان يصل للهدف رقم 20🤯🥅
القادسية 1 × 0 العروبة#دوري_روشن_السعودي#القادسية_العروبة | #SSC pic.twitter.com/onvBkLSNrp
— SSC (@ssc_sports) May 20, 2025
هددددددف⚽!
الثاني للقادسية.. جوليان يصنع وأوباميانغ يسجل🔥⚽
القادسية 2 × 0 العروبة#دوري_روشن_السعودي#القادسية_العروبة | #SSC pic.twitter.com/PIawgu0A9H
— SSC (@ssc_sports) May 20, 2025
هددددددف⚽!
ثلاثية قدساوية.. أوباميانغ يضيف الهدف الثالث🔥⚽
القادسية 3 × 0 العروبة#دوري_روشن_السعودي#القادسية_العروبة | #SSC pic.twitter.com/UdcoApGNuY
— SSC (@ssc_sports) May 20, 2025
هددددددف⚽!
الأول للعروبة.. عمر السومة يقلص الفارق🔥⚽
القادسية 3 × 1 العروبة#دوري_روشن_السعودي#القادسية_العروبة | #SSC pic.twitter.com/ucDt42rMCp
— SSC (@ssc_sports) May 20, 2025