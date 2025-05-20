الرياضة

شاهد| القادسية يتخطى العروبة بثلاثية في روشن

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو القعدة / 1446 هـ      20 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق القادسية فوزًا ثمينًا على نظيره العروبة، بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 33 بدوري روشن.

مع حلول الدقيقة 46، قرر مدرب القادسية ميشيل جونزاليس إجراء تبديل بدخول اللاعب محمد قاسم بدلًا من زميله محمد محنشي.

سجل اللاعب جوليان كينيونيس الهدف الأول لفريق القادسية في الدقيقة 65، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

وجاء الهدف الثاني لفريق القادسية في الدقيقة 77 عن طريق اللاعب الجابوني بيير إميريك أوباميانج.

وعاد أوباميانج ليسجل هدفه الثاني والثالث لفريق القادسية في الدقيقة 88. فيما أحرز المهاجم السوري عمر السومة هدف فريق العروبة الوحيد في الدقيقة 90+4.

بتلك النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 66 نقطة بالمركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد العروبة عند 31 نقطة بالمركز الـ 16.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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