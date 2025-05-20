شاهد| التعاون يقلب الطاولة على الرياض في” روشن”

البلاد- جدة
حول فريق التعاون تأخره أمام نظيره الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، لفوز مثير بنتيجة 3-2، في الجولة الـ 33 بدوري روشن.
سجل اللاعب إنيس سالي هدف التقدم لفريق الرياض في الدقيقة 34، قبل أن يضيف فايز سليمان الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 40.
جاء هدف تقليص الفارق للتعاون في الدقيقة 45+6، عن طريق اللاعب موسى بارو من ركلة جزاء. وتمكن هتان باهبري من إدراك هدف التعادل لفريق التعاون في الدقيقة 86.
هدف الفوز القاتل لفريق التعاون جاء في الدقيقة 90+5 عن طريق اللاعب عبدالفتاح آدم.
بتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 45 نقطة بالمركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الرياض عند 38 نقطة بالمركز التاسع.
🔚 نهاية المباراة..
التعاون يتغلب على الرياض بثلاثية
التعاون 3 × 2 الرياض
📺 شاهد أهداف اللقاء#دوري_روشن_السعودي#التعاون_الرياض | #SSC pic.twitter.com/B2X8pV5Lqv
— SSC (@ssc_sports) May 20, 2025