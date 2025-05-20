الرياضة

شاهد| التعاون يقلب الطاولة على الرياض في” روشن”

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو القعدة / 1446 هـ      20 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حول فريق التعاون تأخره أمام نظيره الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، لفوز مثير بنتيجة 3-2، في الجولة الـ 33 بدوري روشن.

سجل اللاعب إنيس سالي هدف التقدم لفريق الرياض في الدقيقة 34، قبل أن يضيف فايز سليمان الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 40.

 

 

جاء هدف تقليص الفارق للتعاون في الدقيقة 45+6، عن طريق اللاعب موسى بارو من ركلة جزاء. وتمكن هتان باهبري من إدراك هدف التعادل لفريق التعاون في الدقيقة 86.

 هدف الفوز القاتل لفريق التعاون جاء في الدقيقة 90+5 عن طريق اللاعب عبدالفتاح آدم.
بتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 45 نقطة بالمركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الرياض عند 38 نقطة بالمركز التاسع.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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