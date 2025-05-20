أمير المدينة يتفقّد سير الأعمال التشغيلية في محطة قطار الحرمين

البلاد – المدينة المنورة
تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، محطةَ قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة، للوقوف على جاهزية المرافق والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والاطمئنان على سير الأعمال التشغيلية، بما يضمن تقديم أرقى مستويات الخدمة، وكان في استقبال سموه لدى وصوله، الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك، وعددٌ من قيادات الشركة.
تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، محطةَ قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة، للوقوف على جاهزية المرافق والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والاطمئنان على سير الأعمال التشغيلية، بما يضمن تقديم أرقى مستويات الخدمة، وكان في استقبال سموه لدى وصوله، الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك، وعددٌ من قيادات الشركة.
وخلال جولته، استمع سموّه إلى شرحٍ مفصلٍ عن خطة التشغيل الخاصة بموسم الحج، التي تنفذها “سار” عبر قطار الحرمين السريع، وتشمل توفير أكثر من مليوني مقعد عبر أكثر من 4,700 رحلة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورًا بمحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.
وتُعدُّ هذه الخطة الأكبر منذ بدء تشغيل قطار الحرمين، بما يعكس الجاهزية العالية للبنية التحتية وقدرات “سار” التشغيلية في مواسم الذروة.
وتضمنت الجولة التفقدية، عددًا من المواقع الحيوية في المحطة، شملت صالات القدوم والمغادرة، وصالة كبار الشخصيات والأعمال، إضافة إلى الصالات الموسمية المخصّصة لخدمة الحجاج، وبوابات المغادرة الإلكترونية، التي تسهم في تسريع إجراءات التفويج وتحسين تجربة المسافر.
وتضمنت الجولة التفقدية، عددًا من المواقع الحيوية في المحطة، شملت صالات القدوم والمغادرة، وصالة كبار الشخصيات والأعمال، إضافة إلى الصالات الموسمية المخصّصة لخدمة الحجاج، وبوابات المغادرة الإلكترونية، التي تسهم في تسريع إجراءات التفويج وتحسين تجربة المسافر.