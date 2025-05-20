“جولف السعودية” تقدّم دورات “جو جولف” المجانية للأطفال الكوريين والسعوديين خلال بطولة أرامكو كوريا

متابعة – محمد الجليحي

قدّمت “جولف السعودية” خلال فعاليات بطولة أرامكو كوريا دورات تدريبية مجانية في رياضة الجولف عبر مبادرتها العالمية الرائدة “جو جولف”، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنمية المهارات الرياضية وإعداد جيل جديد من المهتمين بهذه الرياضة.

وكانت بطولة أرامكو كوريا، التي أقيمت في كوريا الجنوبية، ضمن سلسلة صندوق الاستثمارات العامة العالمية الجديدة بمجموع جوائز بلغ مليوني دولار أمريكي، قد استقطبت أكثر من 100 لاعبة جولف محترفة ومعروفة عالمياً في ملعب “نيو كوريا كونتري كلوب” خلال الفترة بين 9 – 11 مايو. وفاز فريق كوسكوفا بقيادة التشيكية سارة كوسكوفا بجائزة الفرق، في حين تُوجت الكورية هيو جو كيم بلقب الفردي بعد ثلاثة أيام حافلة بالمنافسات في العاصمة الكورية.

وفي حين تهدف سلسلة صندوق الاستثمارات العامة العالمية الجديدة إلى الارتقاء برياضة الجولف الاحترافية للسيدات، تركز “جولف السعودية” المنظمة للبطولة على تنمية مهارات رياضة الجولف في المجتمع السعودي ومختلف أنحاء العالم. وفي هذا الإطار، تعاونت مجموعة من أبرز المدربين والسفراء العالميين لدى “جولف السعودية” لاستضافة أول دورات تدريبية خارج المملكة في إطار مبادرة “جو جولف” على هامش فعاليات بطولة أرامكو كوريا.

وتعد “جو جولف” أول مبادرة من نوعها تقدم لمحبي رياضة الجولف واللاعبين الجدد في المملكة ثلاثة أشهر من الدورات التدريبية المجانية لتعلم أساسيات الجولف. وعند استكمال الجلسات التدريبية، سيتمكن كل لاعب من ممارسة هذه الرياضة بأسعار مخفضة لعام كامل في ملاعب الجولف في المملكة، إضافة إلى توفر دروس إضافية وبرامج عضوية مخفضة الأسعار في الأندية.

وقد وصل عدد الدورات التدريبية التي تم منحها في إطار مبادرة “جو جولف” إلى نحو 70 ألف درس مجاني، ما ساهم في ارتفاع عدد لاعبي الجولف السعوديين بنسبة 300% منذ عام 2022م، بالإضافة إلى انضمام 3000 لاعبة سعودية إلى هذه الرياضة منذ عام 2021م.

وبالتعاون مع البرنامج غير الربحي لتطوير رياضة الجولف في كوريا الجنوبية First Tee، شهدت المبادرة في سيئول مشاركة أكثر من 300 طفل كوري تتراوح أعمارهم بين 5 – 8 سنوات لتعلم أساسيات الجولف، إلى جانب مشاركة عدد من المغتربين السعوديين المقيمين في سيئول في الجلسات والدورات التدريبية التي استمرت لثلاثة أيام في ملعب البطولة، تحت إدارة وإشراف عدد من المدربين المحترفين لدى “جولف السعودية”. كما شهدت الجلسات انضمام عدد من سفراء “جولف السعودية” الذي قدموا نصائح مفيدة للمشاركين.

وبهذه المناسبة أعرب معاذ آل الشيخ، مدير البرامج التدريبية لدى “جو جولف”، عن سعادته بتوسيع الدورات التدريبية وتنظيمها في سيئول وأضاف: “نحرص في شركة جولف السعودية على استقطاب المزيد من اللاعبين والمهتمين بالجولف وتطوير هذه الرياضة داخل المملكة وحول العالم. كما نركز على إزالة العوائق وتمكين محبي رياضة الجولف من ممارستها عبر توفير دورات وجلسات تدريبية مجانية لجميع السعوديين”.

بدوره، قال تشوي، المدير التنفيذي لدى First Tee: “نشكر شركة جولف السعودية وبطولة أرامكو كوريا على استضافة هذه المبادرة الرائعة في سيئول ومنح الأطفال المشاركين فرصة تعلم رياضة الجولف، ونتطلع للتعاون مع جولف السعودية لتطوير ثقافة طموحة ومتكاملة تشمل جميع أفراد المجتمع وإعداد الجيل القادم من لاعبي الجولف والوصول بهم إلى الاحتراف والعالمية”. يشار إلى أن مبادرة “جو جولف” متوفرة طوال العام للسعوديين.