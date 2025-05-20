تنمية الاستثمار الصناعي مع ماليزيا

البلاد – الرياض

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف مع وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي تنكو داتوك ، بمقر الوزارة في الرياض أمس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية، وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الصناعة، والفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في المملكة ، كما استعرض الجانبان مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني، إلى جانب التعريف بالإستراتيجية الوطنية للصناعة، وأبرز القطاعات الصناعية الواعدة التي تركز على المملكة توطينها وتطويرها.

وأكد اللقاء مقومات المملكة الإستراتيجية التي تجعلها وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات، ومنها الموقع الجغرافي الذي يربط بين 3 قارات، ووفرة الموارد الطبيعية، وسهولة الإجراءات الحكومية، وتنافسية أسعار الطاقة، والبنية التحتية المتطورة.