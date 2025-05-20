ترسية 621 ألف طن قمح مستورد

البلاد – الرياض

أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام 2025 بكمية 621,000 طنٍ للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).

وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح، والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة، وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن. وأضاف أن فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (سابل) ستقوم باستلام الكميات المتعاقد عليها والمجدول وصولها خلال الفترة أغسطس – أكتوبر القادمين بواقع 10 بواخر، يذكر أن 18شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب ، تنافست على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على 5 شركات كانت عروضها الأقل سعرا ومطابقة للمواصفات.