الإقتصاد

ترسية 621 ألف طن قمح مستورد

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو القعدة / 1446 هـ      20 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام 2025 بكمية 621,000 طنٍ للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).
وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح، والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة، وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن. وأضاف أن فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (سابل) ستقوم باستلام الكميات المتعاقد عليها والمجدول وصولها خلال الفترة أغسطس – أكتوبر القادمين بواقع 10 بواخر، يذكر أن 18شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب ، تنافست على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على 5 شركات كانت عروضها الأقل سعرا ومطابقة للمواصفات.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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