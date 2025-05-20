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القيادة تهنئ نيكوسور دان بفوزه في الانتخابات الرئاسية في رومانيا

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو القعدة / 1446 هـ      20 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد نيكوسور دان، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في رومانيا.
وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد نيكوسور دان، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في رومانيا. وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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