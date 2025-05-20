القيادة تهنئ نيكوسور دان بفوزه في الانتخابات الرئاسية في رومانيا

البلاد – جدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد نيكوسور دان، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في رومانيا.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد نيكوسور دان، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في رومانيا. وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.