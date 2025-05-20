الرياضة

القادسية يتوج بدرع التفوق العام لفئات كرة الماء

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو القعدة / 1446 هـ      20 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الدمام
توج فريق القادسية بالمركز الأول ودرع التفوق العام لفئات كرة الماء، إثر حصوله على رابع إنجاز في الموسم الجاري 2024/2025، متمثلًا في بطولة البراعم لكرة الماء تحت 14 عامًا، للمرة الأولى في تاريخه، بعد مستويات فنية عالية قدمها اللاعبون خلال منافسات البطولة.

 

ولم يكتفِ الفريق القدساوي بتحقيق اللقب فحسب، بل سيطر أيضًا على الجوائز الفردية، حيث نال النجم يوسف المنسف جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، فيما توج زميله عبدالله العوض بجائزة أفضل لاعب، تأكيدًا على الأداء الجماعي المتميز والمهارات الفنية التي قدمها الفريق.

يأتي ذلك، بعد نحو أسبوعين من حصول فريق القادسية على كأس بطولة البراعم تحت 12 عامًا، للموسم الثالث تواليًا، وقبلها تتويج فئة الشباب بكأس المركز الأول في بطولة الدوري للموسم الرابع تواليًا، وحصول فئة الناشئين على المركز الثاني في بطولة الدوري.

 

من جهته، عبر إداري الفريق هلال الهلال عن سعادته بهذا الإنجاز قائلًا: نحمدالله على هذا التتويج المستحق، الذي جاء نتيجة العمل الجماعي والتفاني من اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وكلنا ثقة بأن هؤلاء الأبطال يمثلون مستقبل كرة الماء في القادسية والمنتخبات الوطنية، وسنواصل دعمهم وتطويرهم للوصول إلى أعلى المستويات، وهذا يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة النادي لفرق كرة الماء وفئاتها السنية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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