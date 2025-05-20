القادسية يتوج بدرع التفوق العام لفئات كرة الماء

البلاد- الدمام
توج فريق القادسية بالمركز الأول ودرع التفوق العام لفئات كرة الماء، إثر حصوله على رابع إنجاز في الموسم الجاري 2024/2025، متمثلًا في بطولة البراعم لكرة الماء تحت 14 عامًا، للمرة الأولى في تاريخه، بعد مستويات فنية عالية قدمها اللاعبون خلال منافسات البطولة.
ولم يكتفِ الفريق القدساوي بتحقيق اللقب فحسب، بل سيطر أيضًا على الجوائز الفردية، حيث نال النجم يوسف المنسف جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، فيما توج زميله عبدالله العوض بجائزة أفضل لاعب، تأكيدًا على الأداء الجماعي المتميز والمهارات الفنية التي قدمها الفريق.
يأتي ذلك، بعد نحو أسبوعين من حصول فريق القادسية على كأس بطولة البراعم تحت 12 عامًا، للموسم الثالث تواليًا، وقبلها تتويج فئة الشباب بكأس المركز الأول في بطولة الدوري للموسم الرابع تواليًا، وحصول فئة الناشئين على المركز الثاني في بطولة الدوري.