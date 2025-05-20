الرياض تحتضن انتخابات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال

هاني البشر- الرياض

تستضيف مدينة الرياض- للمرة الأولى في تاريخها- انتخابات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، يومي السبت والأحد المقبلين، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال محمد جلود، ومشاركة أكثر من 170 دولة من مختلف القارات الخمس.

ويشهد المؤتمر الانتخابي للاتحاد الدولي، انتخاب رئيس الاتحاد، والأمين العام، ونواب الرئيس، وأعضاء المكتب التنفيذي، واللجنة الفنية، واللجنة العلمية وبحوث التدريب، واللجنة الطبية، واللجان الفرعية الأخرى.

من جهته، أبدى رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي، سعادته باستضافة انتخابات الاتحاد الدولي للعبة، للمرة الأولى في تاريخ الرياضة السعودية، مقدمًا شكره وتقديره، لسمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على متابعته لكل ما من شأنه رفع اسم الرياضة السعودية.

ورحب الحربي، برؤساء وأمناء الاتحادات الرياضية الوطنية لرفع الأثقال وضيوف المملكة من مختلف دول العالم، في بلدهم الثاني المملكة، مقدمًا شكره في ذات الصدد، لمحمد جلود ومجلس إدارة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال؛ لاختيار الرياض كمستضيف للمؤتمر الانتخابي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال.