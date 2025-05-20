الدوحة تحتضن حفل قرعة كأس العرب FIFA قطر 2025™ وكأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™

بدر النهدي- جدة

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولتي كأس العرب FIFA قطر 2025™، وكأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™، أن حفل القرعة النهائية للبطولتين سيعقد في الدوحة يوم الأحد الموافق 25 مايو في فندق رافلز.

ويمثل الحفل محطة رئيسة في رحلة استضافة البطولتين، وسيشهد حضور عدداً من نجوم كرة القدم من دولة قطر والمنطقة والعالم.

ويشارك 16 منتخباً عربياً في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™ التي ستعقد من 1-18 ديسمبر، حيث تأهل تسعة منهم تلقائياً بناء على مراكزهم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بما يشمل منتخب الجزائر حامل اللقب، ومنتخب قطر الدولة المستضيفة، فيما سيتأهل المنتخبات السبعة المتبقين من خلال تصفيات ستقام في شهر نوفمبر.

ومن المقرر أن يشارك في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™ 48 منتخباً في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ بطولات الفيفا وكأس العالم، وستخوض الفرق المشاركة 104 مباريات تقام على مدى 25 يوماً. وستحتضن دولة قطر خمس نسخ متتالية من البطولة لغاية عام 2029.