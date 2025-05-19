143 مليون متر لمشاريع الاستثمار في حائل

البلاد – حائل

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن (43) موقعًا مستهدفًا في منطقة حائل، بمساحات إجمالية تتجاوز (143) مليون متر مربع، وذلك ضمن جهودها لتمكين الاستثمارات النوعية، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز الأمن الغذائي بما يتماشى مع مستهدفات قطاعات الوزارة ورؤية المملكة 2030. جاء ذلك خلال مشاركتها في منتدى حائل للاستثمار ، وتوزعت المواقع على عددٍ من الأنشطة الحيوية شملت: الأنشطة الزراعية (23) موقعًا وأنشطة قطاع الثروة الحيوانية (10) مواقع إضافة إلى أنشطة المتنزهات البرية والسياحة البيئية، اشتملت على (10) مواقع ، و(4) مواقع للاستزراع السمكي ، و (8) مواقع لإنشاء مراكز خدمات تسويقية ،و(11) موقعًا لمشاتل زراعية بمساحة (72) ألف متر مربع، إلى جانب (5) مواقع مخصصة لإنشاء عيادات بيطرية ، مما يعكس شمولية وتنوع الاستثمارات المستهدفة. وتشمل المواقع المستهدفة للفرص الاستثمارية عددًا من المحافظات والمدن الحيوية في المنطقة وهي: (حائل، والشنان، والقاعد، وبقعاء، والغزالة، واللبيدي، والدليهان، وبيضاء نثيل)، مما يعكس التوزيع الجغرافي والقطاعي، لرفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية الريفية المتكاملة.