128 مليون راكب في مطارات المملكة خلال 2024

البلاد ــ جدة

أظهرت نتائج إحصاءات النقل الجوي لعام 2024م نموًّا ملحوظًا في حركة الركاب عبر مطارات المملكة، حيث تجاوز إجمالي عدد الركاب 128 مليون راكب، بزيادة 15% مقارنة بعام 2023م؛ وفقًا للهيئة العامة للإحصاء.

وبلغ عدد ركاب الرحلات الدولية في مطارات المملكة 69 مليون راكب في 2024، مرتفعًا بنسبة 14 % عن عام 2023م، وفي المقابل سجل عدد الركاب للرحلات الداخلية 59 مليون راكب، بزيادة قدرها 16 % عن عام 2023م.

وتصّدر مطار الملك عبد العزيز الدولي قائمة المطارات في عدد الركاب؛ إذ بلغ عددهم قرابة 49 مليون راكب بزيادة 14 % عن 2023م، يليه مطار الملك خالد الدولي بعدد 37.6 مليون راكب، بزيادة 18 % عن 2023م، ثم مطار الملك فهد الدولي بـ12.8 مليون راكب، بنسبة زيادة 15 % عن عام 2023م. كما بلغ متوسط عدد الركاب اليومي للرحلات الداخلية في مطارات المملكة نحو 162 ألف راكب، بينما بلغ متوسط عدد الركاب اليومي للرحلات الدولية في مطارات المملكة نحو 189 ألف راكب. ووصل عدد الرحلات الجوية الداخلية في عام 2024 إلى 474 ألف رحلة بمعدل ارتفاع قدره 12 % عن عام 2023، فيما وصل عدد الرحلات الدولية إلى 231 ألف رحلة بنسبة نمو بلغت 10 % مقارنة بـ2023، وقد تصدر مطار الملك عبد العزيز الدولي قائمة المطارات من حيث عدد الرحلات مسجلًا قرابة 290 ألف رحلة، يليه مطار الملك خالد الدولي بعدد 274 ألف رحلة، ثم مطار الملك فهد الدولي بعدد 105 آلاف رحلة.

وفيما يتعلق بمتوسط الحركة اليومية للرحلات في مطارات المملكة، فقد بلغ متوسط عدد الرحلات الداخلية اليومية 1.295 رحلة، بينما بلغ متوسط عدد الرحلات الدولية اليومية 1.178 رحلة، وفيما يتعلق بمؤشر الربط الجوي للمملكة في عام 2024م، فقد شهد زيادة بنسبة 16 % عن عام 2023م.

وبلغ إجمالي كميات الشحن الجوي 1.2 مليون طن في 2024، بزيادة قدرها 34 % عن عام 2023م، حيث سجل شهر مارس أعلى معدل شحن بواقع 123 ألف طن، وكانت كميات الشحن الجوي الصادرة 64 ألف طن، وبلغت كميات الشحن الواردة 720 ألف طن، فيما بلغت كميات الشحن العابرة 407 آلاف طن.