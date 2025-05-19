الرياضة ِسهام القادسية تحصد 9 ميداليات في كأس الاتحاد

البلاد- الدمام

حقق فريق السهام في نادي القادسية تسع ميداليات، منها أربع ذهبية، في منافسات فئتي السهم الأسود والسهمين الأزرق والأحمر، وذلك في بطولة كأس الاتحاد السعودي للسهام، التي أُقيمت في جدة. وأسفرت مشاركة الفريق عن حصيلة تمثلت في أربع ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين، وثلاث ميداليات برونزية، إضافة إلى تحقيق المركز الرابع مرتين. ففي فئة السهم الأسود، حقق اللاعب حسام باوزير الميدالية البرونزية في منافسات القوس الأولمبي لفئة الرجال، وتمكنت دانه قبوري من الفئة نفسها من نيل الميدالية الذهبية، في حين أظهرت اللاعبة ريان المقظوظ جهوداً واضحة بحلولها في المركز الرابع للفئة ذاتها. أما في فئتي السهم الأزرق والأحمر، فقد حقق مشاري النمير الميدالية البرونزية عن فئة القوس المركب تحت 21 سنة للرجال، فيما جاءت سارة الجنبي في المركز الرابع لفئة القوس المركب للسيدات. وفي فئة القوس الأولمبي تحت 21 سنة للسيدات، أحرزت منى الطاهر الميدالية الذهبية، وتلتها مي الربيعة التي حصلت على الميدالية الفضية، بينما حازت ليان الوهيبي على الميدالية البرونزية. وواصلت اللاعبات في فئة القوس المركب تحت 21 سنة للسيدات حضورهن القوي، حيث نالت جوانا بورجيله الميدالية الذهبية، وحققت لمى الوهيبي الميدالية الفضية. وفي فئة القوس الأولمبي تحت 15 سنة للسيدات، تُوِّجت مريم نجيب بالميدالية الذهبية. من جهته، هنأ صالح السبيعي إداري فريق القادسية للسهام ، أبطال فريقه الذين أثبتوا جدارتهم بتحقيق المركز الثالث في الترتيب العام من أصل 55 نادٍ مشارك في البطولة، من خلال حصد تسع ميداليات متنوعة. وقال السبيعي: هذا الإنجاز يأتي نتيجة عمل جماعي متكامل، والتزام تام من اللاعبين بالتدريبات والخطط الفنية، إضافة إلى الدعم الكبير الذي نحظى به من إدارة النادي، ونعد جماهير القادسية بمواصلة العمل والتطوير لتحقيق المزيد من الإنجازات. وأضاف السبيعي: أشكر جميع اللاعبين على جهودهم، كما أشكر المدرب على عمله الفني المتميز، هذا الإنجاز يُعد حافزًا كبيرًا لنا لمواصلة العمل والتطوير، ونسعى لأن نكون دائمًا ضمن نخبة الفرق على مستوى المملكة. ومن ناحيته، قال الكوري الجنوبي وو سونغ شونغ مدرب فريق القادسية للسهام: أنا فخور بما حققه لاعبو فريق القادسية في بطولة كأس الاتحاد السعودي للسهام، وهذا يعكس العمل الجاد والانضباط الذي أظهره اللاعبون طوال فترة التحضير. وأضاف: هذا الإنجاز هو نتيجة جهود جماعية وتفانٍ من الجميع، وأنا واثق أن الفريق يملك إمكانيات أكبر سنعمل على تطويرها للمنافسة على المركز الأول في البطولات القادمة.