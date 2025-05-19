وزارة الرياضة تطرح مشروع “استثمار المنشآت الرياضية” عبر بوابة “فرص”

البلاد- جدة

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الاثنين عن إطلاق مشروع “استثمار المنشآت الرياضية”، والذي يشمل ثلاث مدن رياضية رئيسية، هي: مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ومدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

ويتيح المشروع العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بعقود تمتد لخمس سنوات قابلة للتمديد، ومن هذه الفرص: امتلاك حقوق التسمية، وتأجير الملاعب للأندية الرياضية وللجهات الأخرى في غير أيام المباريات، بالإضافة إلى تشغيل وإدارة المنشآت الرياضية وصيانتها، وغيرها من أوجه الاستثمار داخل هذه المنشآت؛ وذلك وفق نماذج تشغيلية حديثة تُسهم في رفع كفاءة المنشآت، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتوسيع آفاق الاستثمار التجاري، والارتقاء بتجربة الجماهير داخل المنشآت الرياضية.

ودعت الوزارة الشركات المتخصصة والراغبة في الاستثمار إلى التقديم عبر بوابة “فرص”: https://furas.momah.gov.sa/arوذلك خلال الفترة المحددة، والاستفادة من هذه الفرصة النوعية في أحد أبرز القطاعات الحيوية بالمملكة.