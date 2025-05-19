الرياضة

وزارة الرياضة تطرح مشروع “استثمار المنشآت الرياضية” عبر بوابة “فرص”

صحيفة البلادaccess_time22 / ذو القعدة / 1446 هـ      19 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد- جدة

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الاثنين عن إطلاق مشروع “استثمار المنشآت الرياضية”، والذي يشمل ثلاث مدن رياضية رئيسية، هي: مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ومدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

ويتيح المشروع العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بعقود تمتد لخمس سنوات قابلة للتمديد، ومن هذه الفرص: امتلاك حقوق التسمية، وتأجير الملاعب للأندية الرياضية وللجهات الأخرى في غير أيام المباريات، بالإضافة إلى تشغيل وإدارة المنشآت الرياضية وصيانتها، وغيرها من أوجه الاستثمار داخل هذه المنشآت؛ وذلك وفق نماذج تشغيلية حديثة تُسهم في رفع كفاءة المنشآت، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتوسيع آفاق الاستثمار التجاري، والارتقاء بتجربة الجماهير داخل المنشآت الرياضية.

ودعت الوزارة الشركات المتخصصة والراغبة في الاستثمار إلى التقديم عبر بوابة “فرص”: https://furas.momah.gov.sa/arوذلك خلال الفترة المحددة، والاستفادة من هذه الفرصة النوعية في أحد أبرز القطاعات الحيوية بالمملكة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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