شاهد| نيوم يتوج بلقب دوري يلو للدرجة الأولى

البلاد- جدة
أقيمت مراسم تتويج فريق نيوم بكأس دوري أندية الدرجة الأولى للمحترفين، بعد لقائه في آخر مبارياته أمام نادي الزلفي، التي حسمها التعادل الإيجابي (2-2)، وذلك على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك.
أنهى نيوم الدوري حاصدًا (79) نقطة من (24) فوزًا و (7) تعادلات مقابل (3) هزائم فقط، وسجل لاعبوه (80) هدفًا مقابل (27) هدفًا تلقتها شباكه، كأقوى هجوم وثاني أقوى دفاع.
وأقام مجلس إدارة النادي احتفالية للجماهير، التي احتشدت في مدرجات الملعب للاحتفال بفريقها الصاعد لأول مرة في تاريخه إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتوّج نيوم بالكأس الجديدة من دوري أندية الدرجة الأولى للمحترفين لموسم (2024-2025)، وهي الكأس الأولى من نوعها في المسابقة، التي كانت تشهد في المواسم السابقة تتويج البطل بـ«الدرع».
وجاء تصميم الكأس مستوحى من الطراز السلماني الذي يحاكي الماضي بقوالب متجددة.
🎥 | جانب من تسليم الأستاذ @Talal_alobidy الرئيس المكلف لرابطة أندية الدرجة الأولى الجوائز الذهبية للاعبي فريق #نيوم @NEOMSportsClub أبطال #دوري_يلو 🤩🏆#FDL pic.twitter.com/FhJhuTg7Av
— دوري الدرجة الأولى للمحترفين (@FDL_KSA) May 18, 2025