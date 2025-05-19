الرياضة

شاهد| نيوم يتوج بلقب دوري يلو للدرجة الأولى

صحيفة البلادaccess_time22 / ذو القعدة / 1446 هـ      19 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

توّج رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين طلال العبيدي فريق نادي نيوم بكأس دوري أندية الدرجة الأولى السعودي للمحترفين لموسم الرياضي (2024-2025)

 

أقيمت مراسم تتويج فريق نيوم بكأس دوري أندية الدرجة الأولى للمحترفين، بعد لقائه في آخر مبارياته أمام نادي الزلفي، التي حسمها التعادل الإيجابي (2-2)، وذلك على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك.

أنهى نيوم الدوري حاصدًا (79) نقطة من (24) فوزًا و (7) تعادلات مقابل (3) هزائم فقط، وسجل لاعبوه (80) هدفًا مقابل (27) هدفًا تلقتها شباكه، كأقوى هجوم وثاني أقوى دفاع.

 

وأقام مجلس إدارة النادي احتفالية للجماهير، التي احتشدت في مدرجات الملعب للاحتفال بفريقها الصاعد لأول مرة في تاريخه إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتوّج نيوم بالكأس الجديدة من دوري أندية الدرجة الأولى للمحترفين لموسم (2024-2025)، وهي الكأس الأولى من نوعها في المسابقة، التي كانت تشهد في المواسم السابقة تتويج البطل بـ«الدرع».

وجاء تصميم الكأس مستوحى من الطراز السلماني الذي يحاكي الماضي بقوالب متجددة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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