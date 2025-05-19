الرياضة سالم هلاليًا حتى 2027

محمد الجليحي- الرياض

اعلن نادي الهلال عن تجديد عقد النجم سالم الدوسري حتى عام 2027، وبذلك يسدل الستار على القضية الأكثر تداولًا لجمهور الهلال خلال الفترة الماضية. وجدد سالم الدوسري البالغ من العمر 34 عاماً هذا العقد بعد مفاوضات استمرّت طويلًا بين الجانبين. وسجل سالم الدوسري اسمه بالذهب مع الهلال؛ حيث اصبح ثاني أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف بعدد 133 هدفًا بعد الأسطورة سامي الجابر. وحقق سالم الدوسري جائزة أفضل لاعب آسيوي العام الماضي متفوقًا على النجوم العالمية في المشاركين في البطولة الآسيوية، وحقق مع فريقه العديد من الإنجازات؛ أبرزها تحقيق دوري أبطال آسيا لمرتين، والتأهل لثلاث مراتٍ لكأس العالم للأندية.