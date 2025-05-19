رونالدو يعود لتدريبات النصر الجماعية

الرياضةرونالدو يعود لتدريبات النصر الجماعية صحيفة البلادaccess_time22 / ذو القعدة / 1446 هـ 19 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- الرياض عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف في صفوف النصر، إلى التدريبات الجماعية لفريقه بعد غياب استمر لأكثر من 10 أيام. وكان رونالدو الذي يحتل صدارة هدافي روشن برصيد 23 هدفًا، يعاني من إصابة عضلية تسببت في غيابه عن خوض تدريبات النصر الجماعية خلال الأيام الأخيرة. وينتهي عقد رونالدو مع النصر بنهاية الموسم الجاري 2024-2026، بالتزامن مع عدم اعلان النادي حتى الآن الوصول إلى اتفاق حول التجديد. ويستعد النصر لمواجهة الخليج الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة 33 من عمر دوري روشن السعودي. ويحتل النصر المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 64 نقطة ولم ينجح في قطع احدى بطاقات الترشح للنسخة المقبلة من بطولة نخبة آسيا.