رابطة العالم الإسلامي تُدين العمليات التوسُّعية للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

أدانت رابطةُ العالم الإسلامي- بأشدّ العبارات- الانتهاكاتِ المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي لكلّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، في شمال قطاع غزة وجنوبه، وعملياته التوسُّعية في احتلال أجزاء واسعة من القطاع.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا النهْجِ الهمجيّ للاحتلال الإسرائيلي في انتهاك كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقويضه المتعمّد لكل فُرَص الحلّ، ومساعي السلام والاستقرار في المنطقة.
وشدّد على الضرورة المُلحّة لاضطلاع المجتمع الدوليّ بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه التصدّي لهذه الممارسات، وتفعيل الآليّات الدولية لردعه، ومحاسبة المسؤولين عنه.
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