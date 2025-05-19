” الموارد”: تجربة” أنورت” لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن

البلاد ــ الرياض

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة “أنورت”، التي تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة للحجاج منذ لحظة وصولهم إلى المملكة، وحتى مغادرتهم.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة المستمرة؛ لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن، والتزام المملكة بتقديم أفضل الخدمات لهم، عبر بيئة منظمة ومجهزة تضمن راحتهم وتيسّر عليهم أداء الشعائر بكل يسر وطمأنينة.

وتتضمن المبادرة العديد من الخدمات؛ منها استقبال الحجاج عبر المنافذ البرية والمشاعر المقدسة، وتقديم الإرشادات اللازمة بعدة لغات، إضافة إلى دعم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، عبر توفير وسائل نقل مهيأة وكوادر متخصصة لمساعدتهم، كما تسهم المبادرة في تنظيم العمل التطوعي، من خلال استقطاب المتطوعين وتوزيعهم في المهام المختلفة، سواءً في تقديم الدعم الميداني، أو الإرشاد والتوجيه داخل المشاعر المقدسة، أو توزيع الوجبات والمشروبات والهدايا لحجاج بيت الله الحرام.

وتنطلق المبادرة في مختلف مراكز التنمية الاجتماعية بالمملكة؛ إذ تُقدم بمنطقة مكة المكرمة جميع الخدمات داخل المشاعر المقدسة، والمدينة المنورة لاستقبال الحجاج الزائرين للمسجد النبوي، إضافةً إلى منافذ مناطق تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، ونجران، والمنطقة الشرقية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

يذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن حزمة من المبادرات والخدمات النوعية التي أطلقتها الوزارة؛ بهدف تمكين المتطوعين وإشراكهم في توفير بيئة عمل منظمة تتيح لهم تقديم خدماتهم بكفاءة، ما يعزز من ثقافة العطاء والعمل المجتمعي، ضمن رؤية المملكة 2030 في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج، وتمكين الكوادر الوطنية؛ للإسهام في تقديم تجربة استثنائية لضيوف الرحمن.