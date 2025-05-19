“البلاي أوف”| صراع رباعي على البطاقة الثالثة لدوري روشن

البلاد- جدة
بانتهاء الجولة 34 الأخيرة من دوري الدرجة الأولى للمحترفين، وصعود فريقي نيوم والنجمة إلى دوري روشن، تحددت مباريات ملحق الصعود، الذي سيحدد ثالث الأندية المتأهلة إلى دوري روشن؛ حيث سيكون المربع الذهبي (البلاي أوف) كالآتي:
يوم الجمعة 23 مايو
الحزم – الطائي (الرس)
العدالة – البكيرية (الأحساء)
يوم الخميس 29 مايو
النهائي بين الفائزين من اللقاءين على أرض الفريق الأعلى ترتيبًا
وجاء ترتيب المتأهلين على النحو التالي:
1- الحزم
2- العدالة
3- البكيرية
4- الطائي
فرص لعب الأندية على أرضها
نال نادي الحزم ميزة اللعب على أرضه في اللقاء الأول، كما يملك فرصة لعب النهائي على أرضه حال فوزه، بينما لن يلعب الطائي على أرضه مطلقًا؛ باعتباره صاحب المركز الأدنى بين المتأهلين.
سيلعب العدالة على أرضه بالأحساء أمام البكيرية، كما يمكنه لعب النهائي في حالة واحدة، وهي خسارة الحزم أمام الطائي. أما في حال فوزه وفوز الحزم، فإن اللقاء سيُقام في الرس.
البكيرية الذي خسر ميزة اللعب على أرضه بفارق المواجهات المباشرة مع العدالة، رغم تساويهما بالنقاط، حيث خسر من العدالة بنفس النتيجة (2-0) ذهابًا في 19 أغسطس 2024م، وإيابًا في 21 يناير 2025م.
سيلعب البكيرية النهائي على أرضه في حالة واحدة، وهي فوزه على العدالة، وفوز الطائي على الحزم. أما فوزه على العدالة وفوز الحزم، فيعني أن يُقام النهائي في الرس.