افتتح منتدى إدارة المشاريع..الحقيل: 133 ألف منشأة و1.6 مليون فرد بقطاع التشييد

البلاد – الرياض

أكد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن رؤية المملكة 2030، جاءت لترسم مستقبلًا طموحًا يعيد صياغة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، موضحًا أن إدارة المشاريع أصبحت اليوم منهجًا إستراتيجيًا وأداة أساسية لقيادة التغيير وتحقيق الأثر المستدام، ولم تعد خيارًا تنفيذيًا.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية ، أمس ، لأعمال “منتدى إدارة المشاريع العالمي 2025″، الذي تستضيفه العاصمة الرياض، بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير, ومشاركة عدد من المتخصصين والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أن مجلس المشاريع الوطنية، يؤدي دورًا متناميًا في توحيد الجهود ورفع كفاءة الأداء، وتسهم مكاتب إدارة المشاريع الحكومية، في تعزيز ممارسات التخطيط والمتابعة والحوكمة، بما يضمن جودة التنفيذ واتساقه مع الأهداف الوطنية، مبينًا أن قطاع التشييد في المملكة، يضم أكثر من (133) ألف منشأة وأكثر من (1.6) مليون فرد يشاركون يوميًا في بناء واقع جديد، ومدن ذكية، وتنمية متكاملة.