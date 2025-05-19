اتفاقيات ومنتديات أعمال لاتحاد الغرف السعودية.. تعزيز التجارة والاستثمار مع طاجيكستان وقيرغيزستان

البلاد – الرياض

في إطار جهوده لتعزيز التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار، يبدأ وفد رفيع من اتحاد الغرف السعودية اليوم الاثنين، زيارة إلى جمهوريتي طاجيكستان وقيرغيزستان، يجري خلالها لقاءات ومباحثات عالية المستوى مع مسؤولين وشركات بالدولتين؛ لعقد اتفاقيات وشراكات تجارية.

يضم الوفد الذي يرأسه رئيس اتحاد الغرف حسن بن معجب الحويزي أكثر من (40) من كبار المستثمرين السعوديين، وممثلي عددٍ من الجهات الحكومية.

تأتي هذه الزيارة متوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وتنويع الاقتصاد الوطني وجذب استثمارات نوعية إلى المملكة؛ بهدف عرض الفرص الاستثمارية، وتعزيز التواصل بين الشركات السعودية والشركات الطاجيكية والقرغيزية؛ لبحث مجالات التعاون التجاري والشراكة الاقتصادية.

وتتضمن أجندة زيارة الوفد السعودي، عقد لقاءات مع مسؤولين كبار بالدولتين، فضلًا عن عقد منتدى الأعمال السعودي الطاجيكي ومنتدى الأعمال السعودي القيرغيزي؛ لتسليط الضوء على فرص وحوافز الاستثمار بالمملكة وجمهوريتي طاجيكستان وقيرغيزستان، وبيئة الأعمال وفرص الشراكة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة. يذكر أن اتحاد الغرف السعودية يقود من خلال سلسلة زياراته الخارجية الخاصة التي شملت مؤخرًا (15) دولة جهودًا لفتح أسواق وفرص جديدة ورفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية مع دول العالم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.