متابعات “أمانة جدة” تفتتح الطريق الرابط بين مخطط الرياض وغرب قطار الحرمين وصولًا إلى طريق عسفان

البلاد- جدة

أعلنت أمانة محافظة جدة عن افتتاح الطريق الرابط بين شبكة الطرق داخل مخطط الرياض والمنطقة الواقعة غرب قطار الحرمين وصولًا إلى طريق عسفان جنوبًا، بعد استكمال أعمال السفلتة، ضمن مشروع إصلاح الشوارع وسط وشمال محافظة جدة (إنشاء طريق غرب مخطط الرياض)، امتدادًا لجهود الأمانة في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة بمدينة جدة. ويهدف المشروع -الذي تُشرف على تنفيذه الإدارة العامة للطرق والجسور- إلى تعزيز ترابط الأحياء السكنية الحديثة بشبكات الطرق الحيوية، من خلال إنشاء طريق محصور بين مجرى السيل ومسار قطار الحرمين، واستكمال تنفيذ الجسر القادم من الشرق والمار فوق القطار، إضافة إلى أعمال الردم والحمايات الخرسانية للمنحدرات، وإنشاء عبّارة صندوقية أسفل الطريق الجديد لضمان انسيابية تصريف مياه السيول، إلى جانب إنشاء ثلاثة تقاطعات مرورية محكومة بعناصر السلامة كالمطبات الصناعية والصوتية واللوحات التحذيرية. وتتضمن مراحل المشروع تنفيذ أعمال القطع والردم، وطبقات الرصف، وأعمال البردورات والحواجز الخرسانية، إلى جانب اللوحات التنظيمية، وأعمال الإنارة والكهرباء، وإنشاء عبّارة السيول وحماياتها الخرسانية. ويُسهم هذا المشروع في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030، من خلال تحسين كفاءة شبكات الطرق ورفع مستوى الأمان المروري، إلى جانب تقليل زمن التنقل بين الأحياء وربطها بالمحاور الرئيسة؛ ما ينعكس إيجابًا على راحة السكان ويدعم التنمية العمرانية المستدامة في المحافظة. ويأتي المشروع ضمن توجهات أمانة جدة لرفع كفاءة الخدمات البلدية وتيسير حركة التنقل؛ بما يعزز من مكانة المدينة واجهةً حضريةً متطورةً تراعي احتياجات السكان، وتُسهم في تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.