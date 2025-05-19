صفقات خاصة

شهد السوق السعودي ، الأحد، 4 صفقات خاصة بقيمة إجمالية بلغت 37.8 مليون ريال ، شملت أسهما بأرامكو السعودية (26.15) مليون ريال ، وأسمنت الجنوبية (5.55) مليونا ، وجبل عمر (3.16) مليونا ، وأسمنت نجران (2.96) مليون . يذكر أن الصفقات الخاصة هي أوامر يتفق مستثمر بائع وآخر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد ، ولا تؤثر في سعر السهم، أو سعر الافتتاح أو الإغلاق أو مؤشرات السوق.

أسهم الخزامى

اكتتاب المستثمرين المؤهلين، في 422.4 ألف سهم من أسهم شركة الخزامى التجارية المقرر إدراجها في السوق الموازية (نمو) ، حيث تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 99 و107 ريالات للسهم الواحد. وتمثّل الأسهم المقرر طرحها 12 % من رأس المال قبل الطرح ، مما سيرفعه إلى 39.42 مليون ريال مقسماً على 3.94 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.

أرباح ساكو

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024. وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أن الجمعية وافقت كذلك على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025.