50 ألف مركبة سنوياً.. مصنع سيارات متكامل لــ «هيونداي» في السعودية

البلاد – الرياض

أثمرت شراكة إستراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة “هيونداي موتورز” الكورية، عن وضع حجر الأساس لأول مصنع متكامل للشركة في المملكة، وذلك بمجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030،بتنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات المتقدمة.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنتاج في الربع الرابع من عام 2026، بطاقة سنوية تصل إلى 50,000 سيارة، تشمل سيارات محركات الاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية. ويقود الصندوق دعم منظومة التصنيع المحلي، ونقل المعرفة، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، بما يرسّخ مكانة المملكة مركزًا عالميًا لصناعة السيارات، ويسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

وتولّى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، قيادة ملف الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة هيونداي الكورية، وزار مصنع شركة “هيونداي موتورز” في ديسمبر عام 2023 ، وناقش مع مسؤولي الشركة مراحل تنفيذ اتفاقية المشروع المشترك لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات بالمملكة ، ومن المتوقع أن يساهم المصنع بنحو (18.7) مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2045.

وسيدعم المصنع أهداف المملكة في توطين الإنتاج الصناعي، وتعزيز المحتوى المحلي، وتطوير قدرات سلسلة التوريد، كما ستعمل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية شريكًا إستراتيجيًا لضمان دمج السيارات المصنعة محليًا في المشتريات الحكومية.

ويسهّل مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، تحقيق هدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة بجذب (3) إلى (4) من مصنعي السيارات قادرين على إنتاج أكثر من (300) ألف مركبة سنويًا في مكان واحد، حيث انضمت منشأة “هيونداي” إلى مصنعي لوسيد موتورز وسير ، ويعكس قرار الشركة بالاستثمار في المملكة العربية السعودية الثقة في قوة ومرونة السوق السعودي، فضلًا عن دور المملكة المتنامي وجهةً للتصنيع المتقدم.