تعرفة خليجية

اعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد الجدعان، عددا من التعديلات على جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون الخليجي ، وستدخل حيّز التنفيذ 6 أكتوبر القادم. وتضمّنت التعديلات الجديدة منتجات العسل الطبيعي والمركبات الكيماوية، وستكون التعرفة بنسبة 5 % ، ونسبة 2 % على عدد من المواد الكيماوية ، و”أكباد دسمة طازجة” بنسبة 5 %، وأنواع أسماك مجمدة 5 %.

إعفاء جمركي

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 556 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، في شهر مارس 2025م. وأوضح المتحدث الرسمي جراح الجراح أن طلبات الإعفاء تتضمّن (1.908) بنود للمواد الأولية، و(5.332) بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء تأتي ضمن حزمة من الحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين، لتسهيل رحلة المستثمر من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.

مشاريع المدينة

أوضح التقرير الاقتصادي الصادر عن غرفة المدينة المنورة للربع الأول للعام 2025م أن عدد المشاريع التنموية الجارية بلغ (213) مشروعًا، بإستثمارات تجاوزت (210) مليارات ريال، موزعة على قطاعات متعددة ، تصدرها التجاري بعدد (155) مشروعًا، يليه التجاري/السكني بـ(20) مشروعًا، ثم الصحي بـ(11) مشروعًا، والسكني بـ(8) مشاريع، و(5) مشاريع تعليمية، و(4) مشاريع دينية، و(5) مشاريع سياحية.