مدينة ذكية للأمن الغذائي في المملكة.. 57 اتفاقية «سعودية- صينية» بقيمة 14 مليار ريال

البلاد – الرياض

شهد المنتدى “السعودي – الصيني” لتصدير المنتجات واستدامة القطاع الزراعي، توقيع 57 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وذلك بين 36 جهة وشركة سعودية ونظيراتها من الصين، بإجمالي استثمارات تجاوزت 14 مليار ريال، منها 26 اتفاقية للتصدير للصين, في خطوة لتعزيز التعاون في القطاعات الزراعية والمائية والبيئية. وعُقدت أعمال المنتدى ، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي ، على رأس وفد يضم محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين عبدالرحمن الحربي، وعدد من المختصين والمسؤولين والمستثمرين في القطاع الزراعي والغذائي من كلا البلدين. وأوضح الوزير الفضلي أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين بلغ أكثر من (107) مليارات دولار) ، بنسبة 18 % من إجمالي تجارتها الخارجية.

وتشمل الاتفاقيات الموقعة عددًا من المشاريع في مجالات البيئة والمياه والزراعة وقطاع الثروة السمكية والحيوانية، وتطوير مدينة ذكية للأمن الغذائي بالمملكة، تضم مصانع، ومعامل، وخدمات لوجستية متكاملة، إضافة إلى العمل المشترك لإنشاء مدينة متكاملة للصناعات الأساسية والتحويلية في منطقة جازان، وفي قطاع الإنتاج الحيواني، جرى التفاهم بين عددٍ من شركات القطاع الخاص بالبلدين حول مشاريع لإنشاء مزارع دواجن حديثة، إضافة إلى مشاريع تطوير جيني متقدم لسلالات الروبيان والزراعة العمودية.