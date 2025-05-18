الرياضة مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تفتح الأبواب أمام المواهب الموسيقية

المبادرة المبتكرة تتيح الفرصة أمام المبدعين والملحنين للمشاركة في صياغة الهوية الموسيقية لأكبر حدث في تاريخ الرياضات الإلكترونية محمد الجليحي- الرياض أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية اليوم عن إطلاق مبادرة مبتكرة تحت اسم “موسيقى كأس العالم للرياضات الإلكترونية”، التي تهدف إلى بناء هوية موسيقية أصيلة وفريدة لنسخة عام 2025 من كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وتعد هذه البطولة الحدث الأكبر والأضخم في تاريخ الرياضات الإلكترونية، وتعود إلى قلب المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 يوليو وحتى 24 أغسطس من العام الجاري، مع جائزة تزيد عن 70 مليون دولار، هي الأكبر على الإطلاق. وتدمج المبادرة بين عالم الرياضات الإلكترونية المزدهر ومجالات التعبير الإبداعي والفني. ولا تقتصر قيمتها على إضفاء تجربة فريدة على الحدث فحسب، بل تفتح آفاقاً واسعة أمام الموهوبين في مجال الموسيقى؛ من مختلف أنحاء العالم، وبالأخص من المملكة والمنطقة؛ ليكونوا جزءاً من صياغة الهوية الموسيقية لواحدة من أضخم المنافسات الإلكترونية في التاريخ. وانطلقت المبادرة عبر برنامج متعدد المراحل، استُهل بتسجيل أربع مقطوعات موسيقية أصلية في استوديوهاتAbbey Road العريقة في لندن، وذلك يوم الأحد 27 أبريل. وشهدت هذه المرحلة الافتتاحية تعاوناً مع اثنتين من أبرز فرق تطوير الموسيقى على مستوى العالم، وهما 2WEI وHollywood Scoring، المعروفتان بإسهاماتهما البارزة في تأليف وإنتاج الموسيقى لبعض أشهر الألعاب العالمية، مثل League of Legends، Assassin’s Creed Shadows، Call of Duty، Star Wars، Arcane، وDisney Parks. وفي خطوةٍ تهدف إلى تعزيز التفاعل بين مجتمع الموسيقى العالمي والحدث، تدعو مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية المبدعين والملحنين للمشاركة في مسابقة مفتوحة عبر منصة Audiotool، الرائدة في مجال إنتاج الموسيقى السحابية. ومن خلال هذه المسابقة، سيتم اختيار مقطوعتين فائزتين من قِبل لجنة تحكيم متخصصة، لتنضما إلى القائمة الموسيقية الرسمية للبطولة، جنباً إلى جنب مع الأعمال الاحترافية التي تم تسجيلها في استوديوهات Abbey Road. وسيتم استخدام القائمة الموسيقية الكاملة في جميع محطات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، بدايةً من المنافسات العالمية التي سيتم بثها عبر الإنترنت، مروراً بالفعاليات والأنشطة في بوليفارد رياض سيتي، وصولاً إلى المحتوى الرقمي المصاحب للحدث على مدار سبعة أسابيع من الإثارة والتشويق، ما يعني أن أعمال الفائزين ستصل إلى ملايين المشاهدين والمتابعين حول العالم. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايك ماكابي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: “يمثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية تجمعاً عالمياً نابضاً بالحياة؛ إنه منصة فريدة للالتقاء والارتقاء بالمواهب بمختلف أشكالها. وتأتي مبادرة “موسيقى كأس العالم للرياضات الإلكترونية” كامتداد طبيعي وملهم لهذا المبدأ الجوهري، فقد بنيت على ذات الروح المفعمة بالشغف، والإبداع الحقيقي، والتعاون المثمر. وتشترك الموسيقى والرياضات الإلكترونية بقدرتها المدهشة على توحيد الناس أينما كانوا على وجه الأرض. ومن خلال هذه المبادرة الجديدة، نطمح إلى إنشاء هوية موسيقية تعكس روح المنافسة والتعاون التي تميز الرياضات الإلكترونية”. وتُمثّل مبادرة “موسيقى كأس العالم للرياضات الإلكترونية” استثماراً طويل الأمد من قبل مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في أهمية الموسيقى كلغة عالمية تعزز السرد والعاطفة والحماس في المنافسات الرياضية. ومن خلال الجمع بين الأعمال الموسيقية التي تم تسجيلها بأعلى المعايير الاحترافية في أحد أبرز الاستوديوهات في العالم والأعمال التي يبدعها المجتمع، تسعى المؤسسة لبناء منصة تحتفي بالإبداع الموسيقي في مجال الرياضات الإلكترونية وتساعد في تشكيل الهوية الثقافية لهذا الحدث العالمي الكبير الذي تحتضنه المملكة. الجدير بالذكر أن كأس العالم للرياضات الإلكترونية استقطب في نسخته الأولى عام 2024 إقبالاً عالمياً غير مسبوق، مسجلاً أكثر من 250 مليون ساعة مشاهدة، ووصولاً إلى أكثر من 500 مليون مشاهد حول العالم، كما استقطب الحدث 2.6 مليون زائر في بوليفارد رياض سيتي، ما يؤكد حجم الحدث والانتشار الهائل الذي سيحظى بها المبدعون الموسيقيون الفائزون. للمواهب الراغبة في المشاركة، يجب أن تكون المشاركات أصلية وخاضعة لرخصة المشاع الإبداعي (Creative Commons). باب التقديم مفتوح حتى تاريخ 8 يونيو 2025 عبر الموقع المخصص للمسابقة على منصة Audiotool وسيحصل الفائزون، بالإضافة إلى فرصة انضمام أعمالهم للمجموعة الرسمية وعرضها عالمياً، على 25 نسخة فينيل محدودة من مقطوعاتهم واشتراك لمدة عام في LANDR Studio، ما يفتح لهم آفاقاً واسعة في عالم الألعاب والترفيه. وتستضيف الرياض مجدداً بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، الحدث العالمي الضخم الذي سيجمع نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية والأندية من جميع أنحاء العالم. وستشهد البطولة منافسات نخبوية ضمن مجموعة متنوعة من الألعاب والمنصات، مع جوائز مالية هي الأكبر من نوعها. وسيختتم الحدث بتتويج بطل كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ليكون أكبر احتفال من نوعه في تاريخ الرياضات الإلكترونية.