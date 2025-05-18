في موسم جدة 2025.. ألعاب الابتكار والذكاء الاصطناعي تجذب زوّار “فيوتشر رش”

خالد بن مرضاح- جدة

وسط أجواء تحاكي مدن المستقبل وتستدعي دهشة الحواس، استقبلت منطقة “فيوتشر رش” زوّار موسم جدة 2025 بمجموعة ألعاب رقمية وتجارب تفاعلية مستوحاة من مفاهيم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، في مشهد يربط بين الواقع الفعلي والخيال العلمي.

المنطقة التي تحتل موقعًا بارزًا ضمن فعاليات “سيتي ووك”، تحوّلت إلى مركز جذب لعشاق التقنية والمغامرات الرقمية، حيث تقدم ألعابًا مصممة بتقنيات بصرية وصوتية تعتمد على الواقع الافتراضي، وتعزز التفاعل، وتثير الفضول.

ما يميز “فيوتشر رش” هو المزج بين المتعة والاكتشاف، من خلال مفاهيم الابتكار والبرمجة التي تحاكي عمل الروبوتات، ومجموعة من الفعاليات التي تتناسب مع مختلف الأعمار من العائلات والأفراد.

كما خصصت مناطق للأطفال، تتيح استكشاف عوالم التكنولوجيا عبر تجارب مبسطة، وورش عمل تجمع بين الترفيه والمعرفة، في بيئة محفّزة على الإبداع والتفكير المستقبلي.

تعد “فيوتشر رش” محطة ترفيهية استثنائية، وتجربة تنقل الزوّار إلى عالم رقمي يعبّر عن روح الموسم، ويجسد مستقبل جدة كمدينة حيوية تتقاطع فيها التقنيات والفنون، والتجارب الإنسانية في قالب تفاعلي ومبتكر.