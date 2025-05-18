شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض Airspace World 2025

البلاد- الرياض

اختتمت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية (SANS) مشاركتها في مؤتمر ومعرض المجال الجوي العالمي (2025 Airspace World)، الذي أقيم في العاصمة البرتغالية لشبونة، وكانت راعيًا رسميًا لبرامج مسرح المؤتمر والمعرض، وسط حضور نوعي وتفاعل واسع من قادة وخبراء قطاع الطيران حول العالم.

وشهد جناح شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية خلال المؤتمر والمعرض إقبالًا لافتًا من الرؤساء التنفيذيين وصناع القرار في قطاع الطيران، وعقدت الشركة عددًا من الاجتماعات الإستراتيجية مع شركات ومنظمات دولية؛ بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك.

وشملت فعاليات المؤتمر والمعرض مشاركة عدد من قيادات الشركة في جلسات استثنائية، تناولوا خلالها أبرز المحاور المتعلقة بتطوير المجال الجوي، وسبل الارتقاء بالبنية التحتية الجوية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

وضمن أعمال المؤتمر، وقع الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية المهندس عبدالعزيز الزيد، والرئيس التنفيذي لشركة NATS مارتن رولف، عقدًا لتطبيق نظام “آلية الاقتراب الذكي” (Intelligent Approach) في كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, ويعد هذا النظام الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وسيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات، وتعزيز معدلات السلامة, وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران.

ووقعت الشركة مذكرة تفاهم مع منظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية (CANSO) لاستضافة مكتب المنظمة الإقليمي للشرق الأوسط في العاصمة الرياض, ووقع المذكرة من جانب الشركة الرئيس التنفيذي المهندس عبدالعزيز الزيد، ومن جانب المنظمة المدير العام سايمون هوكوارد, وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز أوجه التعاون الإقليمي, ودعم الجهود المشتركة لتطوير خدمات الملاحة الجوية.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية المهندس عبدالعزيز الزيد، أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير قطاع الطيران بالمملكة، قائلًا:”يسهم تطبيق نظام آلية الاقتراب الذكي في مطارات المملكة بشكل مباشر في زيادة الطاقة الاستيعابية, ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية والإسهام في الحفاظ على البيئة”، مبينًا أن شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية هي أول شركة تعتمد تطبيق هذا النظام المتقدم في منطقة الشرق الأوسط، ويسهم في رفع مستويات الكفاءة في استخدام مدارج المطارات، ويعزز قدرتنا على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران.

وأشار إلى أن استضافة المكتب الإقليمي لمنظمة (CANSO) في المملكة يجسد ريادة المملكة إقليميًا، ويعزز التعاون الدولي في قطاع الطيران.

يذكر أن شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية تعد من الشركات الرائدة في مجال إدارة الحركة الجوية، وأبرمت خلال السنوات الماضية العديد من الشراكات النوعية مع كبرى الشركات العالمية، دعمًا لتوجهات المملكة في تطوير قطاع الطيران، وتحقيقًا للتميز التشغيلي والتقني على المستويين الإقليمي والعالمي.