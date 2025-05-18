“سدايا”:11 مطاراً ضمن مبادرة “طريق مكة

البلاد ــ الرياض

اطّلع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، على سير أعمال الفرق الفنية والتقنية التابعة لـ”سدايا” التي تعمل في (11) مطارًا موزعة على (7) دول ضمن مبادرة “طريق مكة” لعام 1446هـ، التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أهمية خدمة ضيوف حجاج بيت الله الحرام، مشددًا على بذل المزيد من الجهود لإنجاح أعمال المبادرة بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده معاليه اليوم- عن بُعد- مع فرق سدايا العاملة في مبادرة طريق مكة لهذا العام بحضور معالي نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” المهندس سامي بن عبدالله مقيم، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني بـ”سدايا” الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت.

ووقف معاليه على جاهزية الكوادر التقنية والفنية، ومستوى تكامل الأنظمة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لتيسير عبورهم خلال سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك الحج، مطلعًا على سير عمل محطات العمل الثابتة والمتنقلة في المطارات المزودة بأحدث التقنيات الرقمية المتقدمة، ومحطات تسجيل الخصائص الحيوية للحجاج في مطارات بلدانهم، والمدعومة بأجهزة عالية الكفاءة مع بُنية تحتية تقنية صُممت وفق أفضل المواصفات العالمية، بما يضمن سرعة إنهاء مختلف إجراءات سفر ضيوف الرحمن.