الرياضة “ختام يلو”.. ليلة التتويج.. ومواجهات منتظرة لتحديد مباراتي البلاي أوف

البلاد- جدة تختتم الأحد منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، الذي يشهد في جولته الأخيرة مواجهات منتظرة لأندية الملحق “بلاي أوف” بعدما تحدد في وقت سابق بطل المسابقة ووصيفه، وكذلك الأندية الثلاثة الهابطة إلى دوري الدرجة الثانية. وحسم نيوم لقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، حيث سيكون على موعد مع التتويج مساء الأحد على هامش مباراته أمام ضيفه الزلفي على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك. وحجز نيوم مقعده في دوري روشن للمحترفين الموسم المقبل، و سيرافقه النجمة الذي حجز ثاني البطاقات بعد حسم المركز الثاني، ليصعد إلى دوري المحترفين لأول مرة في تاريخه. وأصبحت البطاقة الثالثة منحصرة بين أندية الحزم، والعدالة، والبكيرية والطائي، وذلك بعدما تم رفض استئناف نادي الجبلين “صاحب المركز الرابع” بشأن عدم منحه رخصة دوري المحترفين، ليحل بدلًا منه الطائي في “البلاي أوف”. في المقابل ودعت أندية العين، والصفا وأحد دوري يلو؛ حيث هبطت إلى دوري الدرجة الثانية للموسم المقبل 2025-2026. وتشهد الجولة الأخيرة 9 مواجهات تجمع الجندل مع النجمة، والصفا مع الحزم، والبكيرية مع جدة، ونيوم مع الزلفي، والباطن مع الجبلين، والعربي مع العدالة، وأحد مع الفيصلي.