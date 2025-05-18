تصدرتها قطاعات الطاقة والبنوك والاتصالات.. 135.9 مليار ريال أرباح الشركات للربع الأول

البلاد – الرياض

بلغت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات السعودية نحو 135.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول ، واستحوذت “أرامكو” على 70 % من إجمالي الأرباح المجمعة، فيما ارتفعت الأرباح المجمعة للشركات (باستثناء أرامكو) 21 % قياسا بالربع المماثل لتصل إلى 40.2 مليار ريال ، مدفوعة بارتفاع نتائج أعمال قطاعات البنوك وإدارة تطوير العقارات والرعاية الصحية والاتصالات. وحققت 180 شركة أرباحًا، منها 15 تحولت للربحية مقارنة بتسجيل خسائر خلال الربع المقابل، و97 شركة ارتفعت أرباحها، و68 شركة انخفضت أرباحها مقارنة بالربع المماثل ، وسجلت 47 شركة خسائر ضمن قطاعات مختلفة، منها 23 شركة تحولت لخسائر قياسا بأرباح عن الربع المماثل، كان أبرزها “سابك” قطاعيا، ساهم قطاع “الطاقة” بالجزء الأكبر من إجمالي الأرباح الصافية للشركات في السوق بأكثر من 70.4 %، وقطاع “البنوك” 16.4 %، لتبلغ 22.26 مليار ريال ، ثم قطاع “الاتصالات” ثالثا بنسبة 3.3 % بقيمة 4.51 مليار ريال، تصدرته “إس تي سي” بقيمة 3.65 مليار ريال، فيما استحوذ قطاع “المواد الأساسية” على المركز الرابع ، رغم تراجع الأرباح بنسبة 5 % متأثرا بخسائر البتروكيماويات وتراجع أرباح شركات الأسمنت. وارتفعت أرباح “معادن” بنسبة 58 % لتصل إلى 1550 مليون ريال، وقطاع “إدارة تطوير العقارات” بنسبة 1.4 % من إجمالي الأرباح السوقية وبقيمة 1.94 مليار ريال. وكانت أرامكو السعودية أعلنت مؤخرا عن تحقيق صافي دخل بلغ 97.5 مليار ريال للربع الأول، وتوزيع أرباح أساسية على المساهمين ، بإجمالي 80.11 ملیار، تشمل 79.29 ملیار، وأرباح مرتبطة بالأداء بـ82 مليون ريال.