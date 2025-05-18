تايكوندو النصر والرياض يتقاسمان ذهب السيدات

محمد الجليحي- الرياض

اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو مساء السبت منافسات البطولة النسائية لأندية (B ) لجميع الدرجات، التي أُقيمت في محافظة الطائف، وسط مشاركة (283) لاعبة يمثلن (24) نادياً، بإدارة تحكيمية مكونة من (34) حكماً وحكمة.

وشهدت المواجهات تألقاً لافتاً لفريق النصر الذي تُوّج بكأس فئة السيدات، فيما جاء فريق تيماء وصيفاً، والرياض ثالثاً، والليث رابعاً. وفي فئة الفتيات، حصد فريق الرياض المركز الأول، يليه النصر ثانياً، وأكاديمية مهد ثالثاً، والترجي رابعاً.

أما فئة الزهرات، فكانت الغلبة مجدداً للنصر، بينما حل السلام ثانياً، والهدى ثالثاً، وأكاديمية مهد في المركز الرابع. وفي فئة الفراشات، أحرز الترجي الكأس، تلاه العلا في المركز الثاني، فيما جاء فريقا الصفا والهدى في المركز الثالث مكرر،

وكرّم اتحاد التايكوندو مدير فرع وزارة الرياضة بمحافظة الطائف عبدالله الزايدي، تقديراً لدوره البارز في إنجاح بطولات التايكوندو التي استضافتها المحافظة، وعكست التطور المتنامي لرياضة المرأة السعودية وتزايد حضورها في المشهد الرياضي الوطني.