الرياضة الهلال أم فريق برازيلي.. رونالدو في مونديال الأندية

البلاد- جدة كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم الأحد، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف في صفوف النصر، سيكون حاضرًا في كأس العالم للأندية 2025. وقالت “ماركا” الإسبانية: إن هناك نادياً برازيليًّا يشارك في مونديال الأندية 2025 قد دخل في مفاوضات قوية لضم رونالدو. وينتهي عقد رونالدو مع النصر بنهاية الموسم الجاري 2024-2026، حيث لم تعلن إدارة النادي حتى الآن تجديد العقد. كما أشارت الصحيفة إلى أن رونالدو تم عرضه على إدارة الهلال؛ لضمه والاستفادة من خبراته في مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها في الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو المقبل. ويغيب رونالدو عن تدريبات النصر خلال الأيام الأخيرة؛ ومن ثم عدم تواجده ضمن تشكيلة الفريق في مباريات دوري روشن.