الفيفا يحدد موعد المباراة الفاصلة بين لوس أنجلوس وأمريكا المكسيكي.. من يحجز المقعد الأخير لمونديال الأندية؟

البلاد- جدة

ستقام المباراة الفاصلة بين لوس أنجلوس إف سي الأمريكي، وأمريكا المكسيكي لإكمال عقد الفرق المشاركة في مونديال الأندية، في 31 مايو الجاري، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويحتضن ملعب “بي أم أو فيلد” مقر لوس أنجلوس إف سي، المباراة وذلك بعد تأكيد غياب نادي ليون المكسيكي عن البطولة التي تنطلق في 14 يونيو المقبل.

يأتي الإعلان عن موعد إقامة المباراة، بعد خسارة ليون، وباتشوكا المكسيكيين، وألاخوالينسي الكوستاريكي الاستئناف المقدم ضد الفيفا لدى محكمة التحكيم الرياضية مطلع مايو الجاري.

وأقصى الفيفا نادي ليون نظراً لامتلاكه من قبل مجموعة باتشوكا المالكة أيضاً لنادي باتشوكا المشارك في البطولة.

وتحظر قواعد الفيفا الجديدة، لحماية نزاهة بطولة الأندية المُجددة والقيّمة، وجود فريقين أو أكثر من مجموعة ملكية واحدة. ويطبق هذا المعيار في البطولات الأوروبية، التي يُديرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) منذ أكثر من 20 عاماً، وعادة ما يُحلّ بتغييرات إدارية في أحد الناديين.

وكانت مجموعة باتشوكا، مالكة ليون وباتشوكا، أعربت عن استعدادها لبيع أحد الناديين امتثالاً لقواعد الفيفا، لكن ذلك لم يكن ممكناً قبل انطلاق البطولة، بعدها قرر مسؤولو الفيفا استبعاد ليون.

ويخوض لوس أنجلوس، الذي يضم الفرنسيين الحارس هوغو لوريس، والمهاجم أوليفييه جيرو، المباراة الفاصلة بعد حلوله وصيفاً لليون في دوري أبطال كونكاكاف 2023.

واختير أمريكا كلوب المكسيكي لخوض المواجهة، كونه الأفضل تصنيفاً على الصعيد القاري.

ويتأهل الفائز في المباراة الفاصلة إلى المجموعة الرابعة من مونديال الأندية، التي تضم تشيلسي الإنجليزي، وفلامنغو البرازيلي، والترجي التونسي.

ويخوض 32 فريقاً 63 مباراة في مونديال الأندية موزعة على 11 مدينة مضيفة، ويقام نهائي البطولة على ملعب “ميتلايف” في نيوجيرزي في 13 يوليو المقبل.