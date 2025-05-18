الرياضة

الشارقة بطلًا لدوري أبطال آسيا 2

صحيفة البلادaccess_time21 / ذو القعدة / 1446 هـ      18 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

توّج نادي الشارقة الإماراتي بلقب دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، بعد فوزه 2-1 على مضيفه ليون سيتي سيلرز السنغافوري في المباراة النهائية على ملعب “بيشان”.

سجل التونسي فراس بلعربي الهدف الأول في الدقيقة 74، قبل أن يعادل ماكسيم ليستين النتيجة لليون سيتي في الوقت بدل الضائع، ثم خطف ماركوس ميلوني هدف الفوز للشارقة في الرمق الأخير من النهائي.

بهذا الانتصار، حقق الشارقة، بقيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو، أول لقب آسيوي في تاريخه، معوضًا إخفاقه في دوري المحترفين الإماراتي، وخسارة نهائي كأس رئيس الإمارات.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *