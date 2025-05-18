الشارقة بطلًا لدوري أبطال آسيا 2

البلاد- جدة

توّج نادي الشارقة الإماراتي بلقب دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، بعد فوزه 2-1 على مضيفه ليون سيتي سيلرز السنغافوري في المباراة النهائية على ملعب “بيشان”.

سجل التونسي فراس بلعربي الهدف الأول في الدقيقة 74، قبل أن يعادل ماكسيم ليستين النتيجة لليون سيتي في الوقت بدل الضائع، ثم خطف ماركوس ميلوني هدف الفوز للشارقة في الرمق الأخير من النهائي.

بهذا الانتصار، حقق الشارقة، بقيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو، أول لقب آسيوي في تاريخه، معوضًا إخفاقه في دوري المحترفين الإماراتي، وخسارة نهائي كأس رئيس الإمارات.