“السودة للتطوير” تفتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامجها للابتعاث الخارجي

البلاد – أبها
أعلنت شركة السودة للتطوير -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج الابتعاث الخارجي في مجالي السياحة والضيافة، والمخصص لطلاب وطالبات منطقة مشروع “قمم السودة” السياحي.
وأوضحت أن التسجيل في البرنامج يبدأ اليوم، ويستمر حتى يوم الأحد 1 يونيو القادم عبر الرابط: https://scholarship.soudah.sa.
وأبانت أن البرنامج يقدم فرصة متميزة للدراسة في أبرز الجامعات العالمية، مع التركيز على تخصصات رئيسة تشمل إدارة المنتجعات والفنادق، وإدارة الفعاليات، وريادة الأعمال السياحية، وإدارة المرافق، وفنون الطهي، وإدارة السياحة المستدامة، وغيرها من التخصصات المرتبطة بتطوير القطاع السياحي.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود شركة السودة للتطوير لتمكين المجتمع المحلي، انسجامًا مع أهدافها الرامية إلى توفير المزيد من الفرص للمواهب الوطنية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، والإسهام في تعزيز دور القطاع السياحي في المنطقة.