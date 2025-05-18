الأمير عبدالعزيز بن سعد رعى الانطلاقة.. 34 مليار ريال فرصاً استثمارية بمنتدى حائل

البلاد – حائل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، أن ما تشهده المنطقة من مشاريع وتحولات تنموية هي ثمرة لرؤية طموحة ودعم كريم من القيادة الحكيمة، لافتا إلى المحفزات والمزايا التنافسية ، وبداية مرحلة جديدة لانطلاق استثمارات وتنمية مستدامة تشمل جميع المجالات ، داعيًا رجال الأعمال المحليين والدوليين إلى اغتنام الفرص المطروحة والمساهمة في دفع عجلة النمو والتطوير في المنطقة.

جاء ذلك خلال رعايته انطلاق “منتدى حائل للاستثمار 2025م” ، بتنظيم من غرفة حائل بالشراكة مع إمارة المنطقة، تحت شعار “كن جزءًا من المستقبل الواعد”، وذلك بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، ووكيل إمارة المنطقة علي بن سالم آل عامر، وعدد من المسؤولين والمستثمرين، ويضم المنتدى (139) فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها (34.2) مليار ريال دعمًا لقطاع الأعمال.

وقد استهل سمو أمير حائل فعاليات المنتدى بجولة على المعرض المصاحب، الذي يستعرض أبرز المشاريع والمبادرات الاستثمارية في المنطقة، كما شهد إطلاق حزمة من الاتفاقيات والمبادرات والمشاريع بلغت (8.5) مليارات ريال ، وكرّم الرعاة والجهات المشاركة.